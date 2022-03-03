BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR

03.03.2022 10:50

BEYLİKDÜZÜ'nde, hırsızlar camını kırarak girdikleri otomobilin ön konsolunu sökerek NBT ekran çaldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, hırsızlar camını kırarak girdikleri otomobilin ön konsolunu sökerek NBT ekran çaldı. Hırsızların başka bir otomobil ile sokaktan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat Cumartesi günü gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Bir otomobil ile caddeye gelen hırsızlar, park halindeki araçları kontrol etmeye başladı. Hazer Yalnız'a ait lüks otomobilin yanına gelen hırsızlardan biri, camı kırıp içeri girdi. Otomobilin ön konsolunu söken hırsız, NBT ekran ile torpido gözünde bulunan cüzdanı çaldı. Hırsızlar daha sonra da geldikleri otomobil ile sokaktan ayrıldı. Sabah otomobilinin başına gelen Yalnız, camının kırıldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin otomobil ile sokaktan ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'3-4 TANE DAHA OTOMOBİL BU HALE GETİRİLMİŞ

Aynı gece içinde cadde üzerinde bulunan başka araçlardan da hırsızlık yapıldığını söyleyen Hazer Yalnız, 'Sabah geldiğim de böyle bir görüntü ile karşılaştım. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Aynı cadde üzerinde 3-4 tane daha otomobil bu hale getirilmiş. Bu durumdan dolayı üzgünüz. Bu suçlular inşallah yakalanır. NBT ekran dediğimiz parçayı çalmışlar. Hayalet ekranın da gösterge panelini kırmışlar, belki vakitleri yetmediği için çalamamışlar. Direksiyonu da çalmaya çalışmışlar. Cüzdanım vardı onu da götürmüşler. Tahmini 25-30 bin lira civarında bir masraf var dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDE GİRDİKLERİ OTOMOBİLİN ÖN KONSOLUNDAN NBT EKRAN ÇALDILAR

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Cumartesi, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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