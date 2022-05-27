BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞ YERİNİN BASILIP ÇALIŞANLARIN DARBEDİLMESİ OLAYINA İLİŞKİN KARŞI TARAFIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir iş yerine zorla giren 5 kişi, darp ettikleri 2 kişiyi ve çalışanları dışarı çıkardı. Ofisin sahibi Moaaz Beltagy'nin olaylar ilgili suçladığı mülk sahibi Murat Yeşilyurt 'un avukatı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Beltagy'nin devam eden tahliye davası nedeni ile mağdur algısı yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

Olay, dün 16.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki işyerinde yaşandı. Mısır uyruklu iş adamı Moaaz Beltagy'e ait iş yerine gelen 5 kişi, buradaki çalışanlarla tartışmaya başladı. Kadın çalışanları dışarı çıkaran saldırganlar, iş yerinin odalarında oturan 2 erkek çalışanı da darbetti. Çalışanları da dışarı attıktan sonra 5 kişi, "Buradan gideceksiniz" diyerek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Bir çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, saldırganları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Çalışanlar ise kendilerini darbedip, işyerine zorla giren 5 kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin sahibi olan Beltagy, olayla ilgili mülkün sahibi Murat Yeşilyurt'u suçladı. Yeşilyurt ise kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddederken avukatı da, Beltagy'nin aralarında süren tahliye davası için kamuoyu ve adalet gözünde mağdur algısı yaratmaya çalıştığını söyledi.

"ÖNCE Kİ MAL SAHİBİNİN KİRACISIDIR"

İddiaların yöneltildiği mal sahibinin Murat Yeşilyurt avukatı Firuze Özlem yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları reddetti. Yapılan açıklamada; "Mağdur olduğunu iddia eden kişi, yalan beyanat verdi. Verdiği röportajda dahi kendi ismini yalan söyleyerek ifade etti. Kendisinin soyadı 'Baltacı' değil 'Beltagy'dir. Müvekkilimin kiracısı olarak lanse etse de müvekkilimden önceki önce ki mal sahibinin kiracısıdır. Müvekkilim mülkü satın aldıktan sonra Moaaz Hamed Abdelaziz Beltagy ile yaptığı görüşmede iş yerini tahliye etmek istemiyorsa tutacağı yeni ofisin kirasını karşılamasını istediği veya Moaaz'ın tutacağı yeni ofisin dekorunu depozitini ve 2-3 aylık kirasını karşılayabileceğini, Moaaz Bey'in tahliyesi için bütün girişimlerde bulunmasına rağmen kendisinin 5+5 yıl eski mal sahibinden kontratının olduğunu ve iş yerini boşaltmayacağını beyan etmiştir.

MAĞDUR ALGISI YARATMAKTADIRYaptığımız hiçbir iyi niyetli teklifi kabul etmeyen şahıs, bir de üzerine en sonunda bizden buradan çıkma karşılığında 100 bin dolar talep etti. Şu an ise bu çirkin ve gerçekleri yansıtmayan iddialarda bulunan kişilerle, tahliye konusundaki davamız devam etmektedir. Bu röportajı vermekteki amacı ise kamuoyu ve hukuk karşısında mağdur algısı yaratmaktır. Daha bugün mülkü incelemek isteyen ekspere zorluk çıkartıp, içeri almamıştır. Asıl mağdur müvekkilimdir, hala da yasal yollardan hakkımı aramaktadır. Yargılama sürecinin uzamasından dolayı da mağduriyet daha da katlanmıştır.

MÜVEKKİLİMİN ÜZERİNE KASTEN VE BİLEREK GİTMİŞTİRMüvekkilim ilk burayı satın aldığında elektrik bağlanması için gerekli yerlere müracaat etti. Bu kişiler sayacı sökerek, müvekkilimin bulunduğu kata elektrik engel olmuş, ciddi maddi zarara uğratmıştır. Müvekkilimin içinde olduğu tartışma görüntüleri ise gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen kişinin elektrik borcu ödememesi üzerine sayaç mühürlenmiştir. Bu nedenle firmamızda elektrik kesinti yaşanmıştır. Tahrik etmek için elinden geleni yapmışsa da sakinliğini korumaya çalışmıştır. Haksız elektrik kesintisi oluştuğundan dolayı müşterilerine karşı zor durumda kalan müvekkilimin üzerine kasten ve bilerek gitmiştir. Müvekkilim gayet insani bir duyguyla kriz anında öfkelenerek şahsa ve BEDAŞ yetkilisi olarak kendini tanıtan kişiyi mülkünden çıkmasını istemiştir. Moaaz Bey'in ısrarla kendi üzerine aldığı sayacı, müvekkilim tekrar kendi üzerine almak istese de şahıs eski kira kontratını kullanarak buna müsaade etmeyip, borçları ödemeyerek mağduriyete sebep olmuştur.

IRKÇI SÖYLEM İBARESİ İSE TAMAMEN YALANDIRÖte yandan iş yerinde olan saldırıyla müvekkilimin hiçbir alakası yoktur. Olaylar hakkında hiçbir bilgisi bulunmamasının yanı sıra şiddetin her türlüsünü kınamaktayız. Bahsi geçen ırkçı söylem ibaresi ise tamamen yalandır. Müvekkilim global bir şirketin başında uluslararası hizmet vermektedir. Dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla sürekli pozitif bir iletişim halindedir. Öte yandan ırkçılığa ve nefret söylemlerinin de tamamen karşısındayız, kullanan kişileri de kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

- İstanbul