BEYLİKDÜZÜ'nde 5 metre yükseklikten yağmur suyu kanalına düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan yağmur suyu kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım aşamasında olan yağmur suyu kanalında çalışan Mehmet Necati Yaşar, 5 metre yükseklikten kanalın içine düştü. Arkadaşlarının "İmdat" seslerini duyan diğer çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından düşen işçiyi halatla yukarı çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Yaşar, hastaneye sevk edildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen işçinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul