Beylikdüzü'nde otomobil tabela direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde otomobil tabela direğine çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü, E-5'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sularında Beylikdüzü D-100 Karayolu yan yol Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametine seyir halinde olan 39 DS 021 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında aracın hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje çıktı ardından burada yer alan yönlendirme trafik tabelası direğine çarptı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tabela direğine çarpan araç kullanılamaz hale gelirken, yan yoldan trafik bir süre verilemedi. Kaza yapan araç daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediyenin temizlik ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.