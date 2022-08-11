(güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR

BEYLİKDÜZÜ'nde, otomobildeki 4 kişi, Silivri- Avcılar arasında sefer yapan İETT otobüsünün önünü kesti. 4 kişi önce otobüsün camlarını kırdı ardından da şoför M.K.'yi darbetti.

Olay, dün sabah 05.30 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Silivri-Avcılar arasında sefer yapan 303A hat sayılı otobüs şoförü M.K., Silivri istikametine giderken aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil, otobüsün önünü kesti. Otomobilden inen 4 kişi, otobüse yöneldi ve M.K.'ye aşağı inmesini söyledi. Şoför camının yanına yaklaşan bir kişi, M.K.'nin başına vurmaya başladı. Bu sırada diğer 3 kişi ise otobüsün kapısına tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİSİ ARAYIP 'ÇABUK OLUN BENİ DARP EDECEKLER' DEDİ

M.K.'nin otobüsle, kendi kullandığı otomobili solladığını iddia eden şüpheli yanındaki arkadaşlarının da yardımıyla defalarca kez otobüs kapısının camını tekmeledi. Camlar ve kapı kırılırken araya giren diğer sürücüler otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Bu sırada otobüsün iç kısmına ilerleyen M.K. ise polisi arayarak yardım istedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kayıtlarında M.K.'nin polise 'Çabuk olun beni darp edecekler' dediği anlar dikkat çekti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan 4 kişinin saldırı anları da otobüsün kameralarına anbean kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin otobüsü geçip önüne kırdığı anlar ile M.K.'nin darp edildiği, otobüse tekme ve yumruklarla saldırıldığı anlar görüldü. Tarafların olaydan sonra uzlaştığı, M.K.'nin kendisine saldıranlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.