TRAFİKTE TARTIŞMA SONRASI KORKU DOLU DAKİKALAR... - Son Dakika
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TRAFİKTE TARTIŞMA SONRASI KORKU DOLU DAKİKALAR...

27.07.2022 11:13

BEYLİKDÜZÜ'nde trafik tartışması sonrası otomobil sürücüsü, motosikletli ve yanındakilerin üzerine aracını sürdü.

BEYLİKDÜZÜ'nde trafik tartışması sonrası otomobil sürücüsü, motosikletli ve yanındakilerin üzerine aracını sürdü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, zikzak çizerek yolda ilerlediği sırada motosikletteki 2 kişi ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletteki 2 kişi otomobilin önünü kesti. Çevredekiler de tartışmayı sonlandırmak için geldi. Otomobilin önünde bekleyen motosikletliler Ölüyorduk abi şeklinde tepkilerini sürdürdüğü sırada sürücü bir anda hareket etti. Bu sırada aracın önündekiler ezilmekten son anda kurtuldu. Ayağından hafif yaralanan bir kişi kaputa yumruk attı. Otomobil ise durmadan yoluna devam etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİKTE TARTIŞMA SONRASI KORKU DOLU DAKİKALAR... - Son Dakika

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