Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Ele Geçirildi
Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Ele Geçirildi

Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Ele Geçirildi
20.01.2026 11:09
İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 41 kilo uyuşturucu madde ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki ev ve bir araca düzenlenen operasyonda, 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda dün Beylikdüzü ilçesinde iki ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramalarda ise 14 kilogram sıvı halde metamfetamin maddesi, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu satışından kazanıldığı ileri sürülen 32 bin 620 lira nakit para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar olmak üzere toplam 41 Kilo 883 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan kişiler hakkındaki tahkikatın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik

Son Dakika 3-sayfa Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
