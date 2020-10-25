Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon

25.10.2020 12:31

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon -873 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı İstanbul Beylikdüzü'nde bahçesinde incir ağacı bulunan lüks bir villada uyuşturucu satıldığı ihbarını alan polisler yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon

-873 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bahçesinde incir ağacı bulunan lüks bir villada uyuşturucu satıldığı ihbarını alan polisler yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar ve Dereağzı Mahalleleri'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu maddelerin Dereağzı Mahallesi'nde; bahçesinde incir ağacı bulunan lüks bir villada saklandığı bilgisi üzerine bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bahçesinde incir ağacı olan villayı tespit eden polis ekipleri bölgede 2 hafta boyunca fiziki takipte bulundu. Gerekli fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri lüks villaya baskın yaptı.

Yapılan baskında villada 20 parça halinde iki kilogramı aşkın "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 873 adet uyuşturucu hap, 3.36 gram Esrar maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir tüfek ve 38 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. sev k edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon

Beylikdüzü, Uyuşturucu, Gürpınar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde uyuşturucu satılan villaya operasyon - Son Dakika

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