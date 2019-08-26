Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan gence lüks cip çarptı
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Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan gence lüks cip çarptı

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu bir kişi, iş adamına ait lüks cipin çarpması sonucu öldü.

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan gence lüks cip çarptı, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu bir kişi, iş adamına ait lüks cipin çarpması sonucu öldü.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kumcular Yolu Caddesi'nden karşıya geçmek isteyen Suriyeli uyruklu olduğu belirtilen bir kişiye, cip çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi.  Üzerinden kimlik çıkmayan genç olay yerinde hayatını kaybetti.  İş adamı Süleyman Kozuva'ya ait olduğu öğrenilen aracı kimin sürdüğü yönünde bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:35 Kaynak: DHA
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