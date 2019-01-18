Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi (1)
1 saat önce
BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
BEYLİKDÜZÜ Yakuplu
Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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