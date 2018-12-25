Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Belediyesi'nin Kış Spor Okullarında Eğitimler Başladı

Beyoğlu Belediyesi'nin Kış Spor Okullarında Eğitimler Başladı

20 dakika önce

BEYOĞLU Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen kış spor okullarında eğitimler başladı.

Beyoğlu Belediyesi'nin Kış Spor Okullarında Eğitimler Başladı, System.String[]
BEYOĞLU Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen kış spor okullarında eğitimler başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Futboldan savunma sporlarına, satrançtan okçuluğa kadar 12 farklı branşta verilen eğitimlerle sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor" dedi.

Beyoğlu Belediyesi'nin kış spor okullarında 7-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik açılan kurslarda eğitimler başladı. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyen öğrencilerin Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi veya Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi bünyesinde hizmet veren Semt Konakları'na müracaat ederek kayıt olmaları gerektiği bildirildi.

DEMİRCAN: ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK

Çocukların sağlıklı gelişimine önem verdiklerini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz yaz ve kış spor okullarımızın önceliği sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu çalışmalarla okul dışındaki tüm vaktini evde hareketsiz geçirerek teknolojiye bağımlı hale gelen çocuklar yerine, enerjisini doğru yönde kullanan, takım ruhunu hisseden, sağlıklı ve sosyal çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

EĞİTİMLERE KATILIM İÇİN 34 FARKLI NOKTA BULUNUYOR

Beyoğlu Belediyesi Kış Spor Okulları'nın 2018-2019 dönemi eğitimleri kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, satranç, savunma sporları, jimnastik, yelken eğitimlerinin yanı sıra ilçede bulunan okullar ile birlikte organize edilen yüzme ve okçuluk dersleri ile birlikte toplam 12 branş yer alıyor. Eğitimler ilçe sınırları içerisinde bulunan 34 farklı noktada veriliyor. Öğrencilere, uzman eğitmenler eşlik ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:47 Kaynak: DHA

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