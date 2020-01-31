Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru

6 saat önce

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi yoğun ilgi gördü.

Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru, System.String[]

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayının son haftasında başlayacak eğitime 500'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimde, senaryo, yönetmenlik, oyunculuk, kurgu ve sanat yönetmenliği atölyelerinin yanı sıra usta oyuncular ile konferans dersler de yapılacak.

Oyuncular Fikret Kuşkan ve Hakan Boyav, yönetmen Selahattin Sancaklı, yazar ve senarist Selman Kayabaşı ile TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz'un da katılacağı dersler 8 hafta sürecek.

5 kişi TRT stüdyolarında asistan olarak çalışma imkanı bulacak

Sinemaya ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve yeteneklerine güvenen 15 yaş üstü tüm gençler sinema akademisine başvuru yapabilecek.

Başvurular 7 Şubat'a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapan adaylar 8 Şubat'ta mülakata alınacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan beş genç TRT stüdyolarında asistan olarak çalışma imkanı bulacak.

Beyoğlu Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi'ne rekor başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]