Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (1)
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Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (1)

1 saat önce

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHABeyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (1), System.String[]

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden ilk görüntüler



Beyoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:51 Kaynak: DHA
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