Beyoğlu\'nda Alkollü Adam Düşerek Yaralandı

BEYOĞLU'nda yürümekte güçlük çeken bir kişi iki aracın arasına devrildi. İranlı olduğu öğrenilen kişinin boynundan ve bileğinden bıçakla yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve sabah saatlerinde kendine gelen İranlı'nın polise verdiği ifadede "Alkollüydüm, kendim yaptım" dediği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen İranlı'nın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenilirken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak Salı günü saat 18.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklandığını iddia eden İran uyruklu kişi sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek iki aracın arasında yere yığıldı. Adamın yere düştüğünü görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin boynundan ve bileğinden yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İranlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'ALKOLLÜYDÜM, KENDİM YAPTIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sabah saatlerinde kendine gelen kişinin ifadesine başvurdu. İranlı kişinin polise, "Alkollüydüm, kendim yaptım" dediği öğrenildi. Hastaneden taburcu edilen İranlı, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.