Beyoğlu'nda Alkollü Adam Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyoğlu'nda Alkollü Adam Düşerek Yaralandı

Beyoğlu\'nda Alkollü Adam Düşerek Yaralandı
09.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda yürümekte güçlük çeken bir İranlı kişi, iki aracın arasına devrilerek boynundan ve bileğinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin sabah saatlerinde kendine geldiğinde 'Alkollüydüm, kendim yaptım' dediği öğrenildi. Tedavi sonrası taburcu edilen kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BEYOĞLU'nda yürümekte güçlük çeken bir kişi iki aracın arasına devrildi. İranlı olduğu öğrenilen kişinin boynundan ve bileğinden bıçakla yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve sabah saatlerinde kendine gelen İranlı'nın polise verdiği ifadede "Alkollüydüm, kendim yaptım" dediği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen İranlı'nın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenilirken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak Salı günü saat 18.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklandığını iddia eden İran uyruklu kişi sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek iki aracın arasında yere yığıldı. Adamın yere düştüğünü görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin boynundan ve bileğinden yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İranlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'ALKOLLÜYDÜM, KENDİM YAPTIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sabah saatlerinde kendine gelen kişinin ifadesine başvurdu. İranlı kişinin polise, "Alkollüydüm, kendim yaptım" dediği öğrenildi. Hastaneden taburcu edilen İranlı, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Alkollü Adam Düşerek Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:11:16. #7.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Alkollü Adam Düşerek Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.