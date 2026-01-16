Beyoğlu\'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

BEYOĞLU'nda iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi'nde 8 Ocak'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında ağır yaralanan Furkan Çağlayan (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler olaya katılan kişilerin kimliklerini tespit etti. Olayda hayatını kaybeden Furkan Çağlayan'ın babası ifadesinde oğluna bir telefon geldiğini, arayan kişiyle oğlunun tartıştığını ve "Bekleyin orada gelip hepinizi vuracağım" diyerek evden ayrıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan kişilerin adreslerini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul ve Adana'da operasyon düzenledi. Silahlı çatışma olayına karışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.