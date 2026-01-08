Beyoğlu'nda Fırtına ve Rüzgar Etkili - Son Dakika
Yerel

Beyoğlu'nda Fırtına ve Rüzgar Etkili

Beyoğlu'nda Fırtına ve Rüzgar Etkili
08.01.2026 13:25
İstanbul Beyoğlu'nda esnaf yağmur ve rüzgara karşı önlemler alırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Beyoğlu'nda fırtınayla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oluyor. Bölgedeki esnaf ise bir yandan dükkanlarının önündeki su birikintilerini temizlemek için büyük çaba sarf etti, diğer yandan su baskınlarına karşı kum torbalarıyla önlem aldı. Bir esnaf ise rögar kapağını açarak suyun tahliyesini sağladı.

İstanbul Beyoğlu'nda lodosla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, yağmuru hesaba katmayanlar ise ıslandı. Bir vatandaşın ise yağmurdan çanta yardımıyla korunmaya çalıştığı görüldü. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise yağışın şiddetiyle yolda ilerlemekte zorlandı.

Esnaf kum torbalarıyla önlem aldı, bir kişi rögar kapağını açtı

Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki esnaf ise dükkanlarının önündeki su birikintilerini temizlemeye çalıştı. Yağmurun altında sırılsıklam olan esnaf bir yandan da kum torbalarını kapılarını kapının önüne koyarak su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı esnafın ise göle dönen yolları ise fırça yardımıyla süpürmeye çalıştıkları görüldü. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan sıva dökülürken, dükkanın önündeki ürünler ise yere savruldu. Oradaki esnaf ise "Sıvılar düşüyor sıvalar bina yıkılıyor" dedi.

Rögar kapağını açan bir esnaf ise göle dönen yolda yüzen metal kutuları tutarak, suyun akıp gitmesini sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Beyoğlu

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Fırtına ve Rüzgar Etkili - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Fırtına ve Rüzgar Etkili - Son Dakika
