Beyoğlu'nda Genelevin Bahçesinde Düşüp, Başını Vuran Adam Öldü
40 dakika önce
BEYOĞLU'nda bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti.
BEYOĞLU'nda bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti. Karaköy
'deki bir geneleve saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir kişi ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü. Başını yere çarpan E.Ö için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis
ekipleri geneleve gelerek, çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:26 Kaynak: DHA
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