Beyoğlu'nda iki binanın en üst katları alev alev yanarak kül oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki binanın en üst katları alev alev yanarak kül oldu - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki binanın en üst katları alev alev yanarak kül oldu

6 saat önce

Beyoğlu'nda biri metruk diğeri ise vatandaşlar tarafından kullanılan iki binanın en üst katlarında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda biri metruk diğeri ise vatandaşlar tarafından kullanılan iki binanın en üst katlarında yangın çıktı. İki binanın üst katlarında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Evleri yanan aileler ise yangının kontrol altına alınmasını çaresizlikle izledi.

Yangın, saat 05.50'de Beyoğlu İlçesi İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi Mahmutağa Sokak üzerinde bulunan iki binanın üst katlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye iki binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın çıktı. Biri metruk diğeri ise ailelerin yaşadığı apartmanın üst katı, kısa süre içinde tahliye edildi. Her iki üst kattan yoğun alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Fatih ve Şişli itfaiye gruplarından ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında iki binanın üst katlarında büyük hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Yangının söndürülmesi esnasında evleri yanan aileler, durumun kontrol altına alınmasını çaresizlikle izledi.

(Davut Has/İHA)

Beyoğlu'nda iki binanın en üst katları alev alev yanarak kül oldu

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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