Beyoğlu'nda kapkaççıların hedefi yaşlı kadın oldu! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kapkaççıların hedefi yaşlı kadın oldu! O anlar anbean kaydedildi

27.06.2022 11:56

Beyoğlu'nda motosikletli ve kasklı iki kişi, hedef aldıkları 5 kadının çantasını alıp kaçtı. Olay anı kameralara kaydedilirken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaç çetesini, kullandıkları çalıntı motosikletten tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Piyalepaşa, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Fetihtepe Mahalleleri'nde farklı zamanlarda yaşanan olaylarda kadınları hedef alan kasklı iki şahıs, motosikletle dolaşmaya başladı. Şahıslar takibe aldıkları Nebahat Y., Dilek T., Gülbahar Y., Nuran Ç. ve Mahmure E.'nin çantasını, yanlarına motosikletle yaklaşıp saniyeler içerisinde kapkaç yaptı. Mağdur kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için ilçe genelinde çalışma başlattı.

Yaşlı kadına kapkaç kamerada: Kadınları hedef alan çete çökertildi

KAPKAÇ ÇETESİ KADINLARI HEDEF ALIYORMUŞ

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şahısların kullandığı motosikletin plakasını tespit ederek çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti çalan şahsın ise Kadircan S. olduğunu bulan Beyoğlu polisi, bir süre sonra cezaevine girdiği öğrenilen ve 37 suç kaydı olan şahsın deposuna baskın düzenledi. Baskında kapkaçlıların kullandığı motosiklet ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda kapkaççıların ise emniyette toplamda 14 suç kayıtları olan Yunus Emre G. ve Polat T. olduğunu tespit etti.

Yaşlı kadına kapkaç kamerada: Kadınları hedef alan çete çökertildi

KISKIVRAK YAKALANDI

Kadınların adeta kabusu haline gelen kapkaççıların son işinden yola çıkan polis ekipleri, şahısların olduğu tespit edilen iki farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapkaççılar Yunus Emre G. ve Polat T. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaççılar yaşlı kadını hedef aldı! O anlar saniye saniye kamerada

YAŞLI KADINA KAPKAÇ ANI KAMERADA

Beyoğlu'nda yaşlı kadının, kapkaç mağduru olduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, sokak içerisinde yürüyen kadının arkasından gelen motosikletli kapkaççıların çantayı alarak kaçtığı, yaşlı kadınında arkalarından koşmaya çalıştığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kapkaççıların hedefi yaşlı kadın oldu! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kapkaççıların hedefi yaşlı kadın oldu! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika
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