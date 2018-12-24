Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Noel Kutlaması

Beyoğlu'nda Noel Kutlaması

27 dakika önce

BEYOĞLU, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Noel ayini düzenlendi.

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BEYOĞLU, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu. Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Ayine, Katolikler başta olmak üzere, turistler ve İstanbullular katıldı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:30 Kaynak: DHA

Aralık, İstiklal Caddesi, Güncel
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