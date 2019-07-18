Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)
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Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)

36 dakika önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu.

Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1), System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu. İtfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:50 Kaynak: DHA
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