Beyoğlu'nda silahlı çatışma görüntülendi: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin 11 gözaltı

16.01.2026 14:34
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde 8 Ocak günü saat 07.00 sıralarında iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında yaralanan F.Ç. (25) isimli şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan kişilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi.

Çatışma anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan silahlı çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu'nda silahlı çatışma görüntülendi: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin 11 gözaltı

