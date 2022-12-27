BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDAKİ KAVGAYI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDAKİ KAVGAYI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİ

27.12.2022 11:02

BEYOĞLU'nda sokak ortasındaki tekme tokatlı kavgaya, çevredekiler müdahale etmedi.

BEYOĞLU'nda sokak ortasındaki tekme tokatlı kavgaya, çevredekiler müdahale etmedi. Kavgayı izleyenler arasında bir kişinin çekirdek yediği dikkat çekti.

Beyoğlu'nda önceki gece sokak arasında trans bireyler ile buradaki iş yerinde çalışan bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasında tekme tokatlarla dakikalarca süren kavgaya, çevredekiler müdahale etmedi. Kavgayı izleyenler arasında bir kişinin çekirdek yediği dikkat çekti. Yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDAKİ KAVGAYI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDAKİ KAVGAYI ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİ - Son Dakika
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