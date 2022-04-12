Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor

12.04.2022 12:13

Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evine götürülüyor.

Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evine götürülüyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce aşevinde pişirilen 3 çeşit yemek, sefertaslarına konularak ramazan ayında her gün yardıma ve bakıma muhtaç ailelere ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazanlarda geleneksek hale getirdikleri yemek dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerinin ramazan öncesi sahada incelemede bulunduklarını dile getiren Kaplan, "Bu değerlendirmeler ışığında günlük pişireceğimiz kişi başı yemek sayısı belirlendi. Beypazarı ilçesinde hoşgörünün, yardımlaşmanın ve sosyal belediyeciliğinin en güzel örneğini ortaya koyuyoruz. Ekiplerimiz, bir önceki gün verdikleri sefertaslarının boşlarını alarak yemek dolu sefertaslarını teslim ediyor." dedi.

İlçenin 11 mahallesinde belirlenen kişi ya da ailelere ramazan akşamları için yemek servisinde bulunduklarını anlatan Kaplan, "1600 kişilik yemek pişiriliyor. Bunu ramazanın başından beri sürdürüyoruz. Bu yemekleri 500 haneye ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca sıcak yemek servisini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor
Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor
Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor

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Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor Meram'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılıyor 500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor 500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor - Son Dakika


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