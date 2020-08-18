Beypazarı Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında turistik tesislerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren turistik tesislerin ortak kullanım alanları, mutfak, masa, sandalye ile açık alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, temizlik ve hijyenin her zaman ve koşulda öncelikleri olduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyduklarını anlatan Kaplan, "Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak dezenfekte işlemlerini hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemizdeki tesislere konuk olan misafirlerimize hijyenik bir ortam sağlamak adına işletmecilerimize desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.