Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Kitap ve Kültür Etkinliği" sürüyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde düzenlenen Kitap ve Kültür Etkinliği Günleri devam ediyor.

Suluhan Kervansarayı'nda devam eden fuarda yazarlar Havva Tekin, Gülten Ertürk, Ayşe Buluç kitaplarını imzaladı. Ayrıca müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakamlık toplantı salonunda ise etkinliğe katılan Sultan Dokgöz, anlattığı masallarla çocukları eğlendirdi.

Op. Dr. Feridun Kunak ile "Hayat Boyu Sağlık" programı, Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri, yarın çeşitli gösteri ve masal etkinliği, Türk sanat müziği dinletisi ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunumuyla sürecek.