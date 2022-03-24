Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Kitap ve Kültür Etkinliği" sürüyor - Son Dakika
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Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Kitap ve Kültür Etkinliği" sürüyor

24.03.2022 16:42
Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Kitap ve Kültür Etkinliği" sürüyor

Beypazarı ilçesinde düzenlenen Kitap ve Kültür Etkinliği Günleri devam ediyor.

Beypazarı ilçesinde düzenlenen Kitap ve Kültür Etkinliği Günleri devam ediyor.

Suluhan Kervansarayı'nda devam eden fuarda yazarlar Havva Tekin, Gülten Ertürk, Ayşe Buluç kitaplarını imzaladı. Ayrıca müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakamlık toplantı salonunda ise etkinliğe katılan Sultan Dokgöz, anlattığı masallarla çocukları eğlendirdi.

Op. Dr. Feridun Kunak ile "Hayat Boyu Sağlık" programı, Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri, yarın çeşitli gösteri ve masal etkinliği, Türk sanat müziği dinletisi ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunumuyla sürecek.

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Gülten Ertürk, Beypazarı, Müzik, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı ilçesinde düzenlenen 'Kitap ve Kültür Etkinliği' sürüyor - Son Dakika


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