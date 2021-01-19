Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'e ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'e ziyaretler sürüyor

19.01.2021 16:51
Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'e ziyaretler sürüyor, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer ile Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti.

Koçer, ziyarette, bakkal ve küçük marketlerin durumu hakkında Bozdemir'e bilgi verdi.

Ercan ise toplumun her kesimi gibi şoförlerin de Kovid-19'dan etkilendiğini aktardı.

Kaymakam Özdemir de her kesimden vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bilal Bozdemir, Ömer Ercan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'e ziyaretler sürüyor - Son Dakika


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