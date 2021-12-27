Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede sivil toplum kuruluşlarına ziyaretleri sürdürüyor.

Erdoğan, Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Erdoğan, bu ziyaretlerde çok güzel istişarelerin ortaya çıktığını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini önemsediklerini söyledi.

Beypazarı'nda yapılacak her türlü aktivite ve etkinliğin istişare edilerek el birliği için yapılmasının önemine işaret eden Erdoğan, "Her kesim sorumluluğunu bilecek ve taşın altına alini koyacak." dedi.

Erdoğan, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına ziyareti sürdüreceklerini dile getirdi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.