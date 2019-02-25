Beypazarı Modern Merkeze Kavuştu
25 dakika önce
Beypazarı ilçesinde Hafız Şakir Zeyrek Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi yeni hizmet binasına taşındı.
Beypazarı
ilçesinde Hafız Şakir Zeyrek Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi yeni hizmet binasına taşındı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
yaptığı açıklamada, inşaatı tamamlanan Hafız Şakir Zeyrek Aile Sosyal Hizmetler Merkezi ile sosyal hizmetleri tek çatı alında topladıklarını söyledi.
Dezavantajlı kesimlere en güzel hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Kaplan, "Merkezde, yemek ve sağlık hizmetinin yanı sıra yaşlıların kişisel bakımları da yapılıyor. Binanın tamamlanmasıyla zaman kaybetmeden bu binaya taşınarak, halka hizmet vermeye başladık." dedi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:44 Kaynak: AA
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor
Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir
CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın "Kürdistan" Sözlerine Tepki Göstermedi