Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 4 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

Beypazarı'nda 4 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

42 dakika önce

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz olarak 4 bin 500 fidan dağıttı.

Beypazarı'nda 4 Bin 500 Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz olarak 4 bin 500 fidan dağıttı.

Orman İşletme Müdürlüğünün fidanlığında yetiştirilenlerden çam, kızılçam, karaçam, ceviz, badem, mavi servi, badem ve dut türünde 4 bin 500 fidan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde halka ücretsiz olarak verildi.

Fidan dağıtımına Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz katıldı.

Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği dağıtımda fidanlar, kısa sürede tükendi.

Kaymakam Aksoy, alamayan iki kişiye de fidanın evlerine kadar götürülüp verileceğini söyledi.

Kaplan ise yeşillendirme çalışmasına ağırlık verdiklerini, fidan dikimini de çok önemsediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:55 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel
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