Beypazarı'nda ağır tonajlı araçların park sorunu çözülüyor - Son Dakika

Beypazarı'nda ağır tonajlı araçların park sorunu çözülüyor

Beypazarı'ndaki ağır tonajlı araçların park sorunu yapılan çalışmalarla ortadan kalkıyor.

Beypazarı'ndaki ağır tonajlı araçların park sorunu yapılan çalışmalarla ortadan kalkıyor.

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Geniş kapsamlı katılımla yapılan İlçe Trafik Güvenliği toplantısında, tır, kamyon, traktör gibi ağır tonajlı araçların kullanmasına uygun alanların tespiti yapıldı.

Belirlenen alanların park yapılması adına ortaklaşa mutabakata varılarak ilçe trafik yoğunluğunun rahatlatılarak çözüme kavuşturulması ve daha düzenli bir trafik akşının sağlanması benimsenerek, görüş birliğine varıldı.

Alınan kararlar kapsamında Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32 bin metrekarelik alan düzenlenerek tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park yapması için düzenlenmeye başlandı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kararın ardından yol kenarlarına görüşü daraltacak, geçişe mani olacak ya da yangın vanalarının üzerine park eden ağır tonajlı araçlara cezai müeyyide uygulayacak.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:33 Kaynak: AA

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