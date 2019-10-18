Beypazarı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.

Kaplan, Belediye Hayri Özalp Konağı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Çok ılımlı bir süreç içerisindeyiz. Devletimizin, hükümetimizin, askerimizin diplomasi başarısı tarihe geçecek boyutta sonuçlanmıştır. 120 saatlik süre içerisinde de umulan, askerimiz ve devletimiz adına en önemli en güzel neticelerle neticelenir ve ülkemizin birliği ve beraberliği adına da inşallah hayırlara vesile olur. Biz de 'Barış Pınarı Harekatı'nda devlete, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine tam desteklerimizi verdik. Hepinizden Allah razı olsun."

AK Parti Meclis üyesinden gelen öneri üzerine, yapılan olağanüstü toplantının oturum ücretlerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasına karar verildi.