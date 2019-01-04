Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışması

Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde ekipler, yolların kardan kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Beypazarı ilçesinde ekipler, yolların kardan kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ankara Büyükşehir ile Beypazarı Belediyesi ekipleri, yolların kardan kapanmaması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Köseler, Saray, Dereli ve Doğanyurt mahallelerine ulaşım sağlanırken, ilçeye 45 kilometre mesafedeki Keltepe bölgesi civarında bulunan Dudaş, Yıldız, Nuhhoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney, Yukarıgüney ve Köst mahallelerinde ekipler kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: AA

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