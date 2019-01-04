Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışması

Beypazarı
ilçesinde ekipler, yolların kardan kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede aralıklarla etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara
Büyükşehir ile Beypazarı Belediyesi ekipleri, yolların kardan kapanmaması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.
Köseler, Saray
, Dereli
ve Doğanyurt
mahallelerine ulaşım sağlanırken, ilçeye 45 kilometre mesafedeki Keltepe bölgesi civarında bulunan Dudaş, Yıldız, Nuhhoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney, Yukarıgüney ve Köst mahallelerinde ekipler kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.