Beypazarı'nda Kurban Bayramı namazı - Son Dakika

Karakoyun, "Hep birlikte kucaklaşarak bayramlaşacağımız günler de gelecek. Ama bu süreçte, Sağlık Bilim Kurulu'nun açıklamalarına duyarlı kalınmalı." dedi.

Maskelerini takıp, seccadelerini alarak bayram namazı için Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:07

Kaynak: AA

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