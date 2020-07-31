Beypazarı'nda Kurban Bayramı namazı - Son Dakika

Ankara'da Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.
Maskelerini takıp, seccadelerini alarak bayram namazı için Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu.
İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun vaazda vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.
Bayram süresince gönülden bayramlaşmanın daha doğru olacağını belirten Karakoyun, kalabalık ziyaretlerde bulunulmamasını önerdi.
Karakoyun, "Hep birlikte kucaklaşarak bayramlaşacağımız günler de gelecek. Ama bu süreçte, Sağlık Bilim Kurulu'nun açıklamalarına duyarlı kalınmalı." dedi.
İlçe Müftüsü Karakoyun'un kıldırdığı namazın ardından dualar edildi.