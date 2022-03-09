Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu

09.03.2022 14:50
Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu

Beypazarı ilçesinde temel ihtiyaç ürünlerinde stokçuluk, fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu.

Beypazarı ilçesinde temel ihtiyaç ürünlerinde stokçuluk, fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu.

Kaymakamlıkta Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Mehmet Göksu, Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Yurdakul, Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer, Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş da katıldı.

Toplantıda stokçuluğun önlenmesi ve fahiş fiyat uygulanmaması için denetim ekibi kurulmasına karar verildi.

Oluşturulan ekip tarafından yapılacak denetimlerde raflar ve depolar kontrol edilecek, ürünlerin etiket ve kasa fiyatı incelenecek.

YORUMLAR
500
Düzce'nin tek kadın kaymakamı Düzce'nin tek kadın kaymakamı Beypazarı'ndaki yaylalar yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor Beypazarı'ndaki yaylalar yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor

Oktay Erdoğan, Mehmet Göksu, Kaymakamlık, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement