Beypazarı'nda Mehmetçik için Fetih suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Mehmetçik için Fetih suresi okundu - Son Dakika

Beypazarı'nda Mehmetçik için Fetih suresi okundu

6 saat önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için yurt genelinde olduğu gibi Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki camilerde de Fetih süresi okundu.

Beypazarı'nda Mehmetçik için Fetih suresi okundu, System.String[]

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için yurt genelinde olduğu gibi Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki camilerde de Fetih süresi okundu.

Kabaca Mahallesi Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasına İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, İlçe Vaizi Emin Serdar Erbaş, din görevlileri, mahalle muhtarı Kazım Uslu ile mahalle sakinleri ve Macun mahallesi sakinleri katıldı.

Vaiz Emin Serdar Erbaş'ın yaptığı dua ile şehitler için dua edildi, "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, salı günü öğle namazı öncesinde Fatih Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okunacağını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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