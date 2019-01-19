Beypazarı'nda Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı

Beypazarı Belediyesinin hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ikincisi açıldı.

Beypazarı Belediyesinin hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ikincisi açıldı.



Hacıkara Mahallesindeki merkezin açılışına, Beypazarı İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sporun ilçede yaygınlaşması ve herkesin spor yapabilmesi için spora özel önem verdiklerini söyledi.



Vatandaşlara spor merkezinden haftanın altı günü faydalanabilecekleri kaydedildi.

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