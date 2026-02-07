Beypazarı'nda Trafik Kazaları: 2 Yaralı - Son Dakika
Beypazarı'nda Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Beypazarı'nda Trafik Kazaları: 2 Yaralı
07.02.2026 17:25
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nan Beypazarı ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazazsında 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunda M.A.Ç. idaresindeki 06 R 9928 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda E.G. yönetimindeki 06 FRK 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yaralanan E.G, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

