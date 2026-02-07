Ankara'nan Beypazarı ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazazsında 2 kişi yaralandı.
D-140 kara yolunda M.A.Ç. idaresindeki 06 R 9928 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı yolda E.G. yönetimindeki 06 FRK 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yaralanan E.G, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Trafik Kazaları: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?