Beypazarı'nda Vergi Dairesi çalışanlarından Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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Beypazarı'nda Vergi Dairesi çalışanlarından Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

01.03.2022 17:49
Beypazarı'nda Vergi Dairesi çalışanlarından Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş ve beraberindekiler Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret ettiUlaş, 33.

Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş ve beraberindekiler Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti

Ulaş, 33. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, vergi bilincinin çocuklar ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının 33. Vergi Haftası'nı en iyi dileklerimle kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Vergi Dairesi çalışanlarından Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda Vergi Dairesi çalışanlarından Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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