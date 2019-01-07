Beypazarı'nda Yangın
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev yandı.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde çıkan yangında ahşap ev yandı.
Kayabükü Mahallesi'nde R.K'ye ait olduğu öğrenilen ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Beypazarı İtfaiye
Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev tamamen yandı.
Muhtar Muammer Köksal, ev sahibinin kışın ilçe merkezinde oturduğunu, yangının diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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