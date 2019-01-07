Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Yangın

Beypazarı'nda Yangın

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev yandı.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev yandı.

Kayabükü Mahallesi'nde R.K'ye ait olduğu öğrenilen ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev tamamen yandı.

Muhtar Muammer Köksal, ev sahibinin kışın ilçe merkezinde oturduğunu, yangının diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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