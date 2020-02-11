Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam'ın ziyaretleri - Son Dakika

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, müdürlüğün sorumluluk alanındaki Nallıhan ve Güdül ilçelerinde belediye başkanlarını ziyaret etti.

İlk olarak Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret eden Sağlam, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a, taşındıkları yeni hizmet binasından dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sağlam, müdürlüğünün çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Belediye Başkanı Yalçın, Sağlam'ı muhtarlarla düzenleyeceği bir toplantıya davet etti.

Sağlam, daha sonra Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş' ziyaret etti.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, 4 ay gibi bir süre önce kurulan müdürlüğün Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yoğun çalışma başlattığını belirterek, şuna değinen Sosyal Hizmet merkezi müdürü Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu 3 ilçede müdürlüğümüz ciddi çalışmalarda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Kuruluşumuz yeni olduğu için bir yandan çalışmada bulunurken bir yandan da tanıtımlarımızı yapıyoruz. Sayın belediye başkanlarına, sosyal hizmet merkezimiz ve çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Sayın belediye başkanları da kendilerine verdiğimiz bilgiler dolayısıyla teşekkürlerini sundu."