Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi - Son Dakika
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Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi

05.08.2022 09:43
Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi

BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaların 4 Ağustos'taki ikinci yıldönümünde, Beyrut Limanı tahıl silolarının bir kısmı yeniden çöktü ve bir toz bulutuna neden oldu.

BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaların 4 Ağustos'taki ikinci yıldönümünde, Beyrut Limanı tahıl silolarının bir kısmı yeniden çöktü ve bir toz bulutuna neden oldu. Pazar günü de siloların bir kısmında çökme meydana gelmişti.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmı çöktü, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmının çökmesinin ardından toz bulutu yükseliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmının çökmesinin ardından toz bulutu yükseliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının bir kısmının çökmesinin ardından toz bulutu yükseliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

YORUMLAR
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Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi (2) Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi (2)
Kaynak: Xinhua

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi - Son Dakika

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