BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'ta meydana gelen patlamaların 4 Ağustos'taki ikinci yıldönümünde, Beyrut Limanı tahıl silolarının bir kısmı yeniden çöktü ve bir toz bulutuna neden oldu. Pazar günü de siloların bir kısmında çökme meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Tahıl Silolarında Yeni Bir Çökme Meydana Geldi - Son Dakika

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