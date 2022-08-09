Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor

09.08.2022 10:55
Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor

BEYRUT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın Lübnan Büyükelçiliği Pazartesi günü, Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Ukrayna'dan yapılan ilk tahıl sevkiyatının, Lübnanlı ilk alıcısının gecikme nedeniyle teslimatı reddetmesinden sonra şimdi yeni bir alıcı aradığını bildirdi.

BEYRUT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın Lübnan Büyükelçiliği Pazartesi günü, Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Ukrayna'dan yapılan ilk tahıl sevkiyatının, Lübnanlı ilk alıcısının gecikme nedeniyle teslimatı reddetmesinden sonra şimdi yeni bir alıcı aradığını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, "Lübnan'daki ilk alıcı, 5 aydan fazla gecikmesi nedeniyle sevkiyatın teslimatını reddetti. Bu nedenle, sevkiyatı yapan tedarikçi, şimdi Lübnan'ın Trablus şehrinde ya da başka bir ülke veya limandan olabilecek başka bir alıcı arıyor".

Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor

Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü gemi, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatı girişinde Ortak Koordinasyon Merkezi'nden (JCC) temsilcilerden oluşan bir ekip tarafından denetleniyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

26.000 ton mısır taşıyan Sierra Leone bandıralı kargo gemisi Razoni, Ukrayna'da çatışma devam ederken ülkenin tahıl ihracatının önünü açmak için BM'nin desteğinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan anlaşmanın ardından 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odesa limanından ayrıldı. Dünya çapındaki en büyük tahıl tedarikçilerinden biri olan Ukrayna'nın tahıl ihracatının durması, küresel gıda krizi tehdidini artırdı.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik
Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Lübnan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:34:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş