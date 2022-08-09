Ukrayna'nın İlk Tahıl Sevkiyatı Yeni Alıcı Arıyor

BEYRUT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın Lübnan Büyükelçiliği Pazartesi günü, Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Ukrayna'dan yapılan ilk tahıl sevkiyatının, Lübnanlı ilk alıcısının gecikme nedeniyle teslimatı reddetmesinden sonra şimdi yeni bir alıcı aradığını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, "Lübnan'daki ilk alıcı, 5 aydan fazla gecikmesi nedeniyle sevkiyatın teslimatını reddetti. Bu nedenle, sevkiyatı yapan tedarikçi, şimdi Lübnan'ın Trablus şehrinde ya da başka bir ülke veya limandan olabilecek başka bir alıcı arıyor".

Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü gemi, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatı girişinde Ortak Koordinasyon Merkezi'nden (JCC) temsilcilerden oluşan bir ekip tarafından denetleniyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

26.000 ton mısır taşıyan Sierra Leone bandıralı kargo gemisi Razoni, Ukrayna'da çatışma devam ederken ülkenin tahıl ihracatının önünü açmak için BM'nin desteğinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan anlaşmanın ardından 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odesa limanından ayrıldı. Dünya çapındaki en büyük tahıl tedarikçilerinden biri olan Ukrayna'nın tahıl ihracatının durması, küresel gıda krizi tehdidini artırdı.