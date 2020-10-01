Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme - Son Dakika

Lübnan'daki Beyrut Liman'ında şiddetli patlamaya neden olan amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Askeri Hakim Fadi Sawan, amonyum nitratı limana taşıyan geminin sahibi ve geminin kaptanı Boris Prokoshev hakkında tutuklama emri çıkardı. Savcılık, 2 Rus vatandaşının yakalanması için Interpol'e uluslararası genelge yayınlaması talebinde bulundu.

Öte yandan söz konusu amonyumun Gürcistan'dan Mozambik'e 2013 yılında gelen Moldova bandıralı Rhosus adlı gemide bulunduğu aktarıldı. Geminin, meydana gelen arıza sonucu Beyrut Limanı'na terk edildiği, daha sonra Lübnanlı yetkililer tarafından gemide bulunan mallara el konulduğu belirtildi. Amonyumun ise Beyrut limanında 12 numaralı depoya götürüldüğü ifade edildi. Amonyum nitratın söz konusu depoya mahkeme kararı ile taşındığı açıklandı.

(Nisrine Borghol/İHA)