Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme - Son Dakika

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme

Lübnan'daki Beyrut Liman'ında şiddetli patlamaya neden olan amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme, System.String[]

Lübnan'daki Beyrut Liman'ında şiddetli patlamaya neden olan amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Askeri Hakim Fadi Sawan, amonyum nitratı limana taşıyan geminin sahibi ve geminin kaptanı Boris Prokoshev hakkında tutuklama emri çıkardı. Savcılık, 2 Rus vatandaşının yakalanması için Interpol'e uluslararası genelge yayınlaması talebinde bulundu.

Öte yandan söz konusu amonyumun Gürcistan'dan Mozambik'e 2013 yılında gelen Moldova bandıralı Rhosus adlı gemide bulunduğu aktarıldı. Geminin, meydana gelen arıza sonucu Beyrut Limanı'na terk edildiği, daha sonra Lübnanlı yetkililer tarafından gemide bulunan mallara el konulduğu belirtildi. Amonyumun ise Beyrut limanında 12 numaralı depoya götürüldüğü ifade edildi. Amonyum nitratın söz konusu depoya mahkeme kararı ile taşındığı açıklandı.

(Nisrine Borghol/İHA)

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme

Beyrut Limanı, Beyrut, Lübnan, Liman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı         
00:13
Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu         
23:04
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi         
14:58
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı         
10:48
Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan "ah" sesi duydum         
10:39
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Eşinin yanında temizlik görevlisi olarak işe başladı, kentin tek kadın ustası oldu Eşinin yanında temizlik görevlisi olarak işe başladı, kentin tek kadın ustası oldu         
08:23
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 06:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei