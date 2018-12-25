Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi Beton Asfalt Dönemine Geçti

Beyşehir Belediyesi Beton Asfalt Dönemine Geçti

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, olumsuz hava şartlarına rağmen merkez mahallelerde beton asfalt uygulamasıyla ulaşımda uzun vadeli çözümler üretiyor.

Beyşehir Belediyesi Beton Asfalt Dönemine Geçti, System.String[]
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, olumsuz hava şartlarına rağmen merkez mahallelerde beton asfalt uygulamasıyla ulaşımda uzun vadeli çözümler üretiyor.

Hamidiye Mahallesi, Müftü Mahallesi ve Yukarı Esence Mahallesinde beton asfalt uygulamasını hayata geçiren Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle ve sanayi bölgelerindeki sokaklara yaklaşık 4 bin metre kare beton yol uygulaması başlatan Beyşehir Belediyesi mahalle sakinlerini çamurdan ve çukurdan kurtardı.

"Beton asfalt uygulamasını mahallelerde yaygınlaştırıyoruz"

Beton yol uygulamasıyla Beyşehir'deki Mahallelerde dayanımı yüksek, uzun ömürlü yollar inşa ettiklerini ifade eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "İlçemizde önümüze koyduğumuz hedefler arasında Beyşehir Belediyesi olarak bu sene programa koyduğumuz merkez mahallelerimizdeki ara sokaklarda beton asfalt uygulamasını başlatmış bulunmaktayız. Müftü Mahallesi, Hamidiye Mahallesi ve Yukarı Esence mahalleleri arasında toplam 4 bin metre karelik yolun çalışmalarını yerinde inceledik. Buradaki asıl amacımız kırsal yollarımızda kış aylarında yağışlar sebebiyle vatandaşlarımızın yağmurdan çamurdan etkilenmemelerini sağlamakla beraber halkımıza kaliteli bir yaşam sağlamak önceliğimiz oldu. Beton yolun bakım ve onarımı kolay olmakla beraber hizmete açılması konusunda da daha hızlı bir uygulama. İnşallah bütçemizde imkan verdiği takdirde bütün kırsal yollarımızı beton asfalt uygulamasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:51 Kaynak: İHA

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