Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları sürüyor

22.02.2022 17:12
Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde devam eden doğal gaz altyapısı çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini belirtti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde devam eden doğal gaz altyapısı çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini belirtti.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2021 yıllarında Yeni Mahalle, Esentepe, Beytepe, Hacıakif, Hamidiye, Evsat, Hacıarmağan, Dalyan ve Avşar mahallelerinde TOKİ doğal gaz altyapı çalışmalarının 2022'de ise merkez mahallelerden Müftü, Bahçelievler ve Avşar mahallelerinin kalan kısımlarında süreceğini bildirdi.

İlçede doğal gaz geçen mahallelerde bugüne kadar yaptıkları çağrılara rağmen hala aboneliğini almayan vatandaşların olduğuna dikkati çeken Bayındır, "Mahallesinden, caddesinden, sokağından doğal gaz geçen vatandaşlardan istirhamımız, aboneliklerin bir an önce alınması bizim yapacağımız çalışmalar açısından önem teşkil etmektedir. Doğal gaz çalışmaları ve alt yapı çalışmaları KOSKİ, MEDAŞ, Telekom biten mahallelerde asfalt yenileme çalışmaları yapacağız."

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Adil Bayındır, Hisarcık, Beyşehir, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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