Beyşehir'de

Beyşehir ilçesinde, mali müşavir ve muhasebecilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, "e-dönüşüm" uygulamaları ele alındı.

Konya SMMMO Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak Konya'da her gün e-dönüşümü anlatıp, e-dönüşümle yatıp kalktıklarına dikkati çekerek, "Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve diğer değişiklikler her mükellefin de bilmesi gereken önemli konulardır. E-fatura, e-arşiv belgesi sayisinde mükelleflerin tasarruf yapacağı da yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Sistem yeni olduğu için mutlaka beraberinde bazı sıkıntılar getirecektir. Fakat, meslektaşlarımla, işletmelerin başarılı çalışmasıyla bunları en kısa zamanda aşacaklarına inanıyorum. Bizlere düşen görev ise meslektaşlarımızı ve mükellefleri en iyi şekilde e-dönüşüm konusunda bilgilendirmek olduğuna inanıyorum. Yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ve mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleşmesini ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmamalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara e-dönüşüm uygulamalarında sunumlar yapıldı.

Seminere, Emiroğlu'nun yanı sıra, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ve çok sayıda oda üyesi de katıldı.