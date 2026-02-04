Beyşehir\'de Gıda Denetimi ve Yabancı Bisikletçiler

? Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti, bilgilendirme yaptı.

Kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzeme saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

Yabancı bisikletçiler Beyşehir'de mola verdi

Japonya'ya ulaşmak için bisikletle dünya turu yapan Alman Emanuel Krüger ile Danimarkalı Alewander Ebbesen, Beyşehir'de mola verdi.

Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu olan bisikletlilere, forma ve çeşitli hediyeler verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yabancı bisikletçileri ilçede konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.