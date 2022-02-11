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Beyşehir'de göl kıyılarında balıkçıların buz kırma mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Beyşehir'de göl kıyılarında balıkçıların buz kırma mücadelesi sürüyor

11.02.2022 14:54
Beyşehir'de göl kıyılarında balıkçıların buz kırma mücadelesi sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısına gelen fotoğraf tutkunları, balıkçıların tekneyle buz kırma çalışmasını ilgiyle takip ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısına gelen fotoğraf tutkunları, balıkçıların tekneyle buz kırma çalışmasını ilgiyle takip ediyor.

Beyşehir Gölü'nün, ocak ayında soğuk hava nedeniyle donmasının ardından esen lodosla açıklardaki buzlar erimeye başladı.

Balıkçılar, göl açıklarına ulaşabilmek için kıyılardaki buzları kırarak teknelerine geçiş yolu açıyor.

Eşrefoğlu Köprüsü önündeki yat limanından teknenin motor gücüyle kayıkları için geçiş yolu açan balıkçılar, sopalarla buzlara vurarak açıklara çıkıyor.

Köprüye gelen fotoğraf tutkunları da balıkçıların buz kırma çalışmalarında en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Varol, güzel kareler yakalamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşlardan Selçuk Babaoğlu da ilk kez Beyşehir Gölü'nün donduğunu gördüğünü, balıkçıların mücadelesini ilgiyle izleyerek cep telefonuyla kaydettiğini ifade etti.

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Beyşehir Gölü, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de göl kıyılarında balıkçıların buz kırma mücadelesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de göl kıyılarında balıkçıların buz kırma mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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