Beyşehir'de jandarma personeli için eğitim semineri

Beyşehir ilçesinde, jandarma teşkilatı mensuplarına eğitim semineri verildi.

Milli Parklar ve Doğa Koruma 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından 2019-2020 kara av sezonunun başlayacak olmasından dolayı Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan teşkilat mensupları için eğitim semineri düzenlendi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı İdari Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener tarafından jandarma personeli, 4915 sayılı kara avcılığı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına ilişkin bilgilendirildi.

Seminerde yeni kara av sezonunda uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemlere ilişkin görüş alışverişinde de bulunurken, uygulamalara yönelik yöneltilen sorular da cevaplandırıldı.